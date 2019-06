“Like I love you”, la danese Theresa Rex sbarca anche in Italia

Il nome di Theresa Rex, cantante e vocalist è esploso all’improvviso nell’etere danese. Due anni fa, da perfetta sconosciuta che collaborava come voce in diversi progetti live e dance, si è ritrovata in testa alle classifiche dell’etere nazionale grazie alla hit del dj “Solo dance” di Martin Jensen, della quale, non accreditata, era la voce. Da allora è arrivata la notorietà, prima nazionale, col singolo d’esordio “Wild ones”, poi con la partecipazione a “What I like about you” del producer britannico Jonas Blue.

Ora esce “Like I love you”, altro singolo interessantissimo. Dopo una serie di successi come vocalist, quindi, grazie all’appoggio di uno dei maggiori produttori danesi, sta iniziando a farsi strada nella sua carriera da solista. Il brano fra l’altro è appena uscito in rotazione anche nelle radio italiane

Theresa Rex fin dalla sua tenera età si è innamorata della musica e da allora l’ha usata come strumento per trovare conforto e sicurezza. Ispirata da artisti come Gladys Knight, Janis Joplin e Debbie Harry di Blondie, ha cominciato ad intraprendere un viaggio musicale in gruppi indie, metal-girl e jazz insieme all’attività di vocalist. Poi l’incontro ad un festival jazz col produttore che l’ha lanciata. La sua timbrica particolare, la rende fra l’altro molto riconoscibile nel panorama pop europeo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...