“J’en ai rien a faire” (e altre canzoni): l’elettropop irresistibile di Alice et Moi

Elettropop irresistibile, dal sapore chiaramente anni 80. Alice Vanor, leader del progetto Alice et Moi è il nome nuovo della musica francese e con questa “J’en ai rien a faire” conferma quanto di buono scrivono su di lei i media francesi e cioè che sia un talento in grande crescita.

Cresciuta ascoltando Vanessa Paradis, un master in giornalismo, figlia d’arte (il padre suonava in un gruppo punk) ha sviluppato subito sia una passione per la musica, in particolare per le sonorità elettroniche che per i video ed i montaggi, in generale per l tutto quello che dà sfogo alla creatività. Filme Moi è l’EP d’esordio di questa artista che ha cominciato a scrivere i suoi testi in inglese mentre era al liceo, con le musiche di Ivan Sjoberg e che poi gradualmente è passata al francese, anima del progetto nato nel 2016.

Poco dopo, nel 2017 esce Frénésie, il secondo EP e insieme con esso un tour che la sta portanto in giro per la Francia ed il Belgio. Il nome del suo progetto, come lei spiega fa riferimento alla sua personalità duale, fra timidezza e creatività: “Due me differenti, quella angosciata dei tempi universitari e quella che cambia sul palco”. Tantissime belle produzioni: si va dalla title track del primo lavoro, a “C’est toi qu’elle préfère”, a “Je suis all about you” del secondo lavoro, sino alla ironica “Je veux sortir avec un rappeur”.

