“Bum  Bum Bum”, il singolo estivo della moldava Ala Donica

Alcuni di voi l’avranno vista ospite su Canale Italia, l’emittente di Lucio Garbo con sede a Rubano, nel programma Cantando Ballando. Ora arriva nel mondo della musica a livello nazionale, a tre anni dall’uscita del primo singolo. Ala Donica, nata in Moldavia ma oggi residente in Italia, esce con “Bum Bum Bum”, un brano dal sapore latino ed estivo, cantato in spagnolo

Ha studiato violino, pianoforte, canto e danza moderna, si esibisce fra Italia e Svizzera, eseguendo i suoi brani cantati in inglese, spagnolo, rumeno ed italiano. Nel 2016 esce il suo primo singolo “Baila el ritmo” scritto da lei stessa insieme al produttore Max Titi. Nel 2017 conosce il produttore Oreste Spagnuolo con quale arriva una nuova collaborazione e una nuova canzone “Contradicciòn”, un brano che mescola pop latino e reggeaton, realizzato assieme al cantante, rapper e ballerino cubano Kalex El Cimarròn.

Ora con questo nuovo brano, l’artista moldava porta la sua spiccata sensualità sulle spiagge italiane: da oggi la canzone è anche in rotazione sulle principali radio.

