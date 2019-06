Charts: prosegue l’estate in vetta di Ed Sheeran e Justin Bieber

Riguadagna qualche paese “Old town road” di Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus ma è ancora dominio per “I don’t care” di d Sheeran & Justin Bieber. La nostra rubrica delle classifiche si ferma per una settimana: appuntamento quindi direttamente al 14 luglio

ALBANIA:Singoli: Caliente – Tayna & Cricket

Album: Week of the legend EP – S4Mm

AUSTRIA: Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album: Western stars – Bruce Springsteen

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Demain c’est toi – Zaz(Germanofono)

Album: Rammstein- Rammstein (Fiandre) /Les étoiles vagabondes – Nekfeu (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CIPRO – Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CROAZIA- Singoli:Cesta do zna- Mia Dimsic (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

Album: Opca Opasnost -Karta Do Prošlosti (nazionali)/Western stars – Bruce Springsteen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Vai amor – Gilli

Album:Baba Business- Branco

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli:Frisbee– JVG

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli: Tricheur – Nekfeu ft Damso

Album:Les étoiles vagabondes – Nekfeu

GERMANIA –Singoli: Tilidin – Capital Bra & Samra

Album: Rammstein- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) /Bad guy – Billie Eilish (Internazionali)

Album:Paraxena Demenoi – Yorgos Sabanis

IRLANDA- Singoli:Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: Western stars – Bruce Springsteen

ISLANDA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Tonlist – ClubDub

ISRAELE: Singoli: Mse – Lied (nazionali) /Mahmood- Soldi (internazionali)

ITALIA-Singoli: Jambo- Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri

Album::Western stars – Bruce Springsteen

LETTONIA- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

LITUANIA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

MALTA –Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

NORVEGIA- Singoli: Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: Western stars – Bruce Springsteen

POLONIA- Singoli:Trofea – Dawid Podsziadlo

Album: Poeci Polskiej Piosenki: Jesli Wiesz Co chce powiedziec – Nosowska

PORTOGALLO- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: Madame X – Madonna

REPUBBLICA CECA- Singoli: Az na mezic- Viktor Sheen ft Calin, Hasan & Nik Tendo

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Nuova era – Jovanotti ft Dardust

SERBIA- Singoli: Loca – Mili (slavi)/ I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

Album: Gauc storytelling – Gleb

SLOVENIA- Singoli: Svet na dlani- Nina Puslar (nazionali)/Con Calma – Daddy Yankke ft Snow (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Callaita- Bad Bunny & Tainy

Album: Western stars – Bruce Springsteen

SVEZIA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album:Forsta klass- Einar

SVIZZERA: Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album:Western stars – Bruce Springsteen

UCRAINA- Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Amikor feladnád – Halott Penz

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert – Akos

