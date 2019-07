“Formentera”, 12 anni dopo il ritorno di Johnson Righeira

Quelli con qualche anno in più come il sottoscritto se lo ricorderanno insieme a Micheal Righeira, al secolo Stefano Rota, come parte del duo Righeira che fra gli ani 80 e 90 ha sbancato le classifiche italiane e non solo con hit come “Vamos a la playa”, “No tengo dinero”, “L’estate sta finendo” e “Innamoratissimo“. Ormai da qualche anno, Johnson Righeira, all’anagrafe Stefano Righi è solista e ci riprova.

A 12 anni dall’ultimo singolo, torna con “Formentera“, che rilancia la collaborazione con i fratelli Carmelo e Michelangelo La Bionda, produttori dei successi negli anni d’oro del duo. La canzone, ispirata alla mitica isola spagnola alla quale Johnson è molto legato. Il brano che è, dedicato all’estate e, non a caso, viene lanciato il 21 giugno, è pensato per un pubblico internazionale, come vuole da sempre la filosofia dei La Bionda, che intreccia le sonorità tanto amate e oggi evocative degli anni Ottanta, con il ritmo e i suoni del pop contemporaneo.

“Formentera” è stato scritto da Johnson Righeira mentre la musica e la produzione sono dei La Bionda. L’arrangiamento è stato curato da Carmelo La Bionda con la partecipazione di Roberto Baldi e Davide Ferrario. In arrivo anche il il video, , che contiene anche un messaggio di adesione al grande impegno di quest’estate per l’ambiente: “È la cosa importante: dobbiamo liberare il mare e il pianeta dalla plastica!” spiega Johnson Righeira,

