“Back to the start”, il nuovo bellissimo singolo di Michael Schulte

Mentre l’Italia – bontà sua – sta scoprendo con due anni di ritardo “You let me walk alone”, la canzone con cui ha riportato la Germania su livelli dignitosi (quarto posto) all’Eurovision Song Contes del 2018, Micheal Schulte sta girando da qualche tempo con un nuovo singolo.

“Back to the start” è bellissimo. Perchè è fresco, moderno e radiofonico e soprattutto perchè conferma che questo cantautore che ai tempi dell’Eurovision faceva più notizia per la sua somiglianza con Ed Sheeran, ha tutte le potenzialità per diventare una nuova hit europea. In Germania il singolo è uscito da qualche mese ed è andato così così a livello discografico, molto meglio nelle radio che l’hanno passato parecchio.

C’è da dire che si sta focalizzando molto sulle ballate di spessore, come testimonia anche “The love you left behind“, uscito poco prima. Si attende ora l’uscita del nuovo lavoro, il sesto della sua carriera, che nonostante la partecipazione a The Voice pre eurovisiva, sta decollando però solo in questo periodo.

