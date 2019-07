Ricerca per:

Ricerca per:

Ricerca per:

Segnatevi il nome di The Pirouettes , perchè questo duo parigino è fortissimo e il loro elettropop non vi farà stare fermi: dovrete muovervi dalle sedie. “Ça ira ça ira ” è il nuovo singolo è fortissimo ed accompagna lavoro, il secondo della serie, “ Monopolis ” (ma contano anche due EP)

“Ça ira ça ira” (e non solo): l’elettropop trascinante di The Pirouettes

Powered by WordPress | Theme by The Bootstrap Themes