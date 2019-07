“Vai dar confusão” (e non solo): Amor Electro a tutta energia

Torniamo a parlare dei portoghesi Amor Electro, una delle band più interessanti del panorama europeo, capace di fondere le sonorità rock con quelle più sofisticate, il tutto accompagnato dalla voce suadente e sensuale di Mariza Liz. Dall’album #4 è appena uscito “Vai dar confusão”, un singolo a tutta energia che ne conferma la grande versatilità a livello musicale. A otto anni dall’esordio con “A maquina”, del quale parlammo per primi, la band è ormai una realtà solida ed apprezzata.

Il primo album “Cai o carmo e a trinidade”, disco di platinoè valso loro anche la nomination come Best Portuguese Act agli MTV European Awards e da allora è stata una ascesa costante. Ascoltate anche “Procura por mim” e la fortissima “Miuda do cafè”, altre tracce del loro ultimo lavoro, che mescolano in maniera sapiente pop e rock.

Amor Electro continuano a sperimentare ed a sorprendere l’ascoltatore: sonorità europee cantate in portoghese che potrebbero davvero essere una nuova sfida musicale se decidessero di provare a compiere il grande salto oltreconfine. Nel frattempo, le radio nazionali le stanno passando moltissimo.

