Dieci irresistibili tormentoni italiani per quest’estate

Estate, tempo di canzoni spensierate, tempo di tormentoni. Canzoni da cantare a squarciagola, sotto il sole, a bordo piscina o semplicemente per prendersi un po’ di relax. Ne abbiamo selezionati dieci, quelli che secondo noi sono più interessanti.

Chiara Galiazzo ft J AX- Pioggia viola

Scritta da Danti dei Two Fingers e Piero Romitelli insieme alla cantante veneta, è uscita solo in singolo. Chiaro l’omaggio a “Purple rain” di Prince. L’inserto di J AX a sua firma ha dentro tanta attualità. La cantante padovana in versione molto diversa dal solito, niente male.

Lo stato sociale ft Arisa & Miss Keta – DJ di M****

Interessante qui il paragone fra la vita di coppia e un dj che interrompe all’improvviso una bella canzone “la canzone perfetta ma nessuno sa come si balla”. Il primo brano mainstream per Miss Keta, la rapper mascherata. Lo Stato sociale hanno scritto cose migliori, ma qui tutto è funzionale al brano.

Elodie ft Marracash- Margarita

Questa per me è la hit dell’estate. Non c’entra niente la sensualità esplosiva da far uscire gli occhi dalle orbite di Elodie, è un pezzo trascinante che propone anche Marracash in versione pop. Impossibile star fermo mentre fra l’altro, si ascolta anche un testo per nulla banale. Elodie ha due grosse hit questa estate (vedasi di seguito), per lei grande rientro.

The Kolors ft Elodie -Pensare male

Prima o poi doveva accadere, che il sottoscritto apprezzasse una canzone dei The Kolors. Il fatto è che Stash e i suoi sodali hanno messo in piedi un pezzo dal sound che rimanda a certe atmosfere passate che in radio funziona moltissimo ed entra in testa in 3 secondi netti. Elodie – che in questo video fra l’altro mostra tutta la sua sensualità- si conferma una delle migliori voci italiane.

Baby K – La playa

Amici lettori uomini, mettevi comodi e se siete deboli di cuore prendete un cordiale perchè Baby K qui è al massimo della sua sensualità, come potete già vedere dal fermo immagine. “La musica la playa/L’estate, la festa con te tutta la notte/ Sei già nella testa“. Tempo di memorizzazione: 3 secondi.

Federica Abbate ft Lorenzo Fragola – Camera con vista

Federica Abbate a 33 anni è ormai matura per il debutto in un palco importante, tipo quel Sanremo che le è stato scippato per far posto ad Einar, per esempio. Questo duetto a tutto pop che rilancia Lorenzo Fragola è godibilissimo ed orecchiabile. Ha l’estate dentro.

Shade- La hit dell’estate

Dopo l’esperienza di Sanremo e dopo aver cantato, tre anni fa, “Odio le hit estive”, Shade si converte e canta la sua personalissima hit dell’estate. Che va ascoltata tutta perchè nel testo c’è una sorpresa…

Coez- Domenica

Ormai definitivamente convertito al pop, Silvano Albanese in arte Coez entra nel capitolo tormentoni con un brano a metà fra l’elettropop e l’indie prodotto da Nicolò Contessa, meglio noto come I Cani. Ritornello che fa battere il tempo col piede

Takagi & Ketra ft Giusy Ferreri & OMI – Jambo

Puntuale come le tasse arriva la hit estiva di Takagi e Ketra: i beatmaker confermano la collaborazione con Giusy Ferreri che tanto bene ha fatto con “Amore e capoeira” l’anno scorso e quest’anno passano dal Brasile ai ritmi africani, con la presenza di OMI, il cantante giamaicano reso celebre dalla hit ‘Cheerleader’.

J AX – Ostia Lido

Non ha bisogno di presentazione la hit di J AX che è schizzato subito in testa alla classifica con questo brano, dedicato al lido romano. Da vedere assolutamente anche la versione parodistica de Le Coliche. Ah, se per caso vi siete accorti di un marchio di un noto motore di ricerca, su entrambi i video, si, è lo sponsor.

