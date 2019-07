Alla scoperta di Leïla Huissoud, giovane artista francese con “La Farce”

Oggi si viaggia in Francia, dove troviamo Leïla Huissoud, giovane artista di 23 anni che sta facendo molto discutere specie per i testi dei brani. Inizia la carriera a 18 anni con la partecipazione a The Voice francese, dove convince la giuria con il brano Caravane di Raphael. Alla fine non vincerà il programma, ma gli basta per avviare la sua carriera.

Leïla Huissoud tre anni dopo infatti pubblica la prima raccolta di canzoni, L’Ombre, registrata nella primavera 2016, accompagnata da Kévin Fauchet. Il secondo nonché ultimo album è dell’anno scorso e si intitola Auguste.

Sicuramente l’aspetto più importante che emerge dai suoi brani è la sua forte ironia con parole a volte molto forti che un po’ contrastano con il suo viso docile e puro. Questo lo possiamo notare anche nel suo estratto dell’ultimo album, La Farce la cui videoclip è uscita qualche mese fa. Brano che ci riporta indietro al secolo scorso e che ricorda molto le godibilissime melodie del Fantastico mondo di Amelie.

Altri brani da ascoltare sono assolutamente la Niaise, il cui arrangiamento al piano è veramente molto bello, e On s’connait depuis longtemps, dolce ballata con la chitarra.

