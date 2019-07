Giro d’Europa EDM con dieci hit (più una) da ballare quest’estate

Estate, naturalmente tempo di discoteca in riva alla spiaggia e non solo. Tempo soprattutto da dedicare al relax e al divertimento. Abbiamo selezionato per voi, in un ideale giro d’Europa, con dieci tappe in altrettanti paesi, per altrettante hit EDM da ballare. L’undicesima, quella conclusiva, è ovviamente in Italia. Alzate a manetta il volume delle casse, si parte.

Europa ft Madison Beer – All day and night (Francia/Regno Unito)

Dietro al nome Europa si nascondono in realtà il britannico Jax Jones e il dj francese Martin Solveig che per questa collaborazione hanno assoldato la ventenne cantante americana Madison Beer, astro nascente del pop stelle e strisce. Piena EDM per questo pezzo che sta già scalando le classifiche del Continente.

Martin Garrix ft Macklemore & Patrick Stump – Summer days (Paesi Bassi)

Torna uno dei padroni assoluti della EDM europea ovvero il giovanissimo dj olandese Martin Garrix che qui mette insieme nientemeno che Macklemore e il frontman dei Fall out boys Patrick Stump. Il pezzo sta girando moltissimo nelle radio e sta scalando le charts assai rapidamente.

Avicii ft Aloe Blacc- SOS (Svezia)

E’ da poco uscito un disco postumo di inediti di Tim Bergling, in arte Avicii, il dj svedese tragicamente morto suicida in una stanza d’albergo poco più di un anno a Mascate in Oman e questo singolo che lo vede collaborare di nuovo con Aloe Blacc è la prima delle 16 tracce. Il ricavato del disco va alla fondazione che porta il suo nome e previene e combatte il suicidio.

Alan Walker ft Sabrina Carpenter & Farruko- On my way (Norvegia)

EDM mescolato al pop e al reggaeton in questa hit molto forte griffata dal dj anglo-norvegese Alan Walker, che vede in voce la giovanissima cantante ed attrice statunitense Sabrina Carpenter e il cantante portoricano Farruko, reduce dalla hit ‘Con Calma’ insieme con Pedro Capò.

Colonia- Besame (Croazia)

Non fatevi ingannare dal titolo: di spagnolo questo brano ha solo un verso del ritornello. Il resto è cantato in croato. Ritmo latino misto ad EDM per un gruppo che è una istituzione della dance in tutti i balcani, sulla scena da quasi 25 anni.

Robin Schulz ft Harloe- All this Love (Germania)

Fresco fresco di uscita, “All this love” è il brano per l’estate del dj e producer tedesco Robin Schulz, che qui vede in voce Harloe, giovane interprete americana. Di Robin Schulz consiglio però anche l’ascolto di una hit molto più forte, uscita a fine 2018, quella che la vede duettare con la finlandese Erika Sirola.

Dynoro ft Ina Wroldsen – Obsessed (Lituania/ Norvegia)

Dopo un anno di trionfi grazie al remix del brano di Gigi D’Agostino “In my mind”, il dj lituano Dynoro passa all’incasso e ripropone in versione vocalist quella Ina Wroldsen che nel frattempo a 35 anni suonati ha fatto il suo esordio straordinario come solista. Pezzo meno forte forse rispetto alle attese, ma sta andando benissimo nelle charts europee.

Mahmut Orhan ft Irina Rimes (Turchia/Moldavia)

Il calore del medioriente è una delle cifre stilistiche della produzione EDM di Mahmut Orhan, dj turco di stanza nei Paesi Bassi che è ormai una presenta stabile nell’airplay europeo. In questo brano c’è la voce di Irina Rimes, giovane voce moldava reduce da The Voice of Romania.

Tom Boxer – Say my name (Romania)

Tom Boxer, al secolo Cosmin Simonionica è uno dei nomi più influenti della musica EDM in tutto l’Est europeo, con una lunga serie di successi. In questo brano, il dj e producer rumeno si avvale di una vocalist non accreditata.

Nora en Pure – Birthright (Svizzera)

Non sono moltissime le dj donna a livelli altissimi, ancora meno quelle nelle charts. Quella che vi proponiamo qui è una piccola perla perchè “Birthright” di Nora en Pure, uno dei nomi più soldi della scena svizzera è un brano privo di parole. Solo beat ed EDM di livello. Delizioso. Ma se volete ascoltare qualcosa cantato, ecco anche “We found love”, insieme al dj e producer danese di origine egiziana Ashibah.

Meduza ft Goodboys – Piece of your heart (Italia/Regno Unito)

Dei Meduza, progetto EDM tutto italiano che sta scalando le classifiche europee, abbiamo parlato in questo post. La dance italiana sta riconquistando un posto d’onore in Europa anche grazie a loro e quindi non potevamo non concludere con loro questa selezione

