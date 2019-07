“Weak for you” (e non solo): l’elettropop della norvegese Hanne Leland

Hanne Leland è una cantautrice norvegese non ancora famosissima a livello europeo, ma che in Scandinavia si sta facendo molto largo. “Weak for you” è il nuovo singolo, una power ballad intensa e radiofonica, che si lascia ascoltare e che la proietta nel mainstream con una produzione di ottimo livello.

In pochi anni, la sua carriera è decollata. Nella testa le produzioni di Tove Lo, il suo esordio risale al 2012 anche se il suo primo lavoro esce soltanto nel 2014, il suo primo e attualmente unico album “Honest“. Nonostante questo unico album, in carniere ci sono una mole di singoli interessanti. fra i quali spiccano la a tratti eterea “You don’t own me” ma anche “Stay“, che la propone in versione decisamente più melodica. I suoi maggiori successi sono però “Keep on movin” e “QUEEN” (scritto così, tutto maiuscolo).

Per lei fra l’altro anche l’occasione non piccola di accompagnare in tour le All Saints in giro per il mondo.

