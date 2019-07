Charts: Shawn Mendes & Camila Cabello vanno alla conquista dell’Europa

Cambia il brano leader in Europa. Ormai in diversi stati è in testa “Señorita”, la hit dal sapore latino del duo Shawn Mendes- Camila Cabello

ALBANIA:Singoli: Fustani- Elvana Gjata & Capital T

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Tilldin – Samra & Capital Bra

Album: Western stars – Bruce Springsteen

BELGIO- Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/An guten tagen – Johannes Oerding (Germanofono)

Album: Rammstein- Rammstein (Fiandre) /Brol- Angéle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli:Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

CIPRO – Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CROAZIA- Singoli:Cesta do zna- Mia Dimsic (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

Album: CMC Festival Vodice – Interpreti Vari (nazionali)/Western stars – Bruce Springsteen(internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Baba Business- Branco

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli:Frisbee– JVG

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album:Les étoiles vagabondes – Nekfeu

GERMANIA –Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Rammstein- Rammstein

GRAN BRETAGNA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Divinely uninspired to a hellish extent – Lewis Capaldi

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Iliotropia-Anna Vissi

IRLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Mick Flannery – Mick Flannery

ISLANDA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Sttik ubn l sbur – Ben El (nazionali) /Mahmood- Soldi (internazionali)

ITALIA-Singoli: Ho paura di uscire 3- Machete, Salmo & Lazza

Album:Machete Mixtape 4 – Machete

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

MALTA –Singoli: Never really over – Katy Perry

NORVEGIA- Singoli: Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

PAESI BASSI- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Leve bij jou – Jannes

POLONIA- Singoli:Trofea – Dawid Podsziadlo

Album: Metryka- Malach & Rufusz

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Madame X – Madonna

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

SERBIA- Singoli: Problem- Aca Lucas & Maya Berovic (slavi)/ I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Gauc storytelling – Gleb

SLOVENIA- Singoli: Nah konica Prstov – Tabu (nazionali)/The way I feel – Keane (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Callaita- Bad Bunny & Tainy

Album: Otras alas- Natalia Lacunza

SVEZIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Night flight – Lasse Stefanz

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Les étoiles vagabondes – Nekfeu

UCRAINA- Dym – Vriemia I Steklo

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:50 – Jubileumi, akusztikus koncert – Akos

