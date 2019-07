Alla scoperta dei Violet Days, dalla Svezia alla conquista dell’Europa

Andiamo alla scoperta di un duo elettropop che in poco tempo ha scalato le classifiche scandinave: si chiamano Violet Days e sono Lina Hansson e Kris Eriksson, In soli tre anni sono riusciti a farsi conoscere a tal punto che con un solo lavoro all’attivo, stanno girando l’Europa con un tour che sta toccando tutte le principali città del Continente. “All I know” è l’ultimo singolo ma è molto difficile fare una vera selezione delle cose belle. Ascoltate per esempio “Leave but don’t go”.

Del resto il loro esordio, nel 2016, fu di quelli scoppiettanti: 13 milioni di streaming su spotify per “Your girl” e così in breve sono arrivate le collaborazioni con diversi artisti della scena alternative pop europea e la nomination per Lina Hansson come miglior compositrice esordiente ai Denniz Pop Awards, gli oscar della musica svedese. Un’ascesa vertiginosa, certificata anche dal fatto che un’altro loro brano, vale a dire “Just a little”, è stato indicato da Billboard fra le “20 Great Pop Songs from 2018’s First Half You Might Have Missed” (20 grandi canzoni pop della prima metà del del 2018 che forse vi siete persi).

Di recente sono usciti in Italia con la filiale di casa nostra della major che ora li produce. Qualche ascolto ancora: “Suck at love“e “So dope” .

Mi piace: Mi piace Caricamento...