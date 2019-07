L’ultima volta ce n’eravamo occupati nel 2015, ma certamente Ana Torroja, per chi mastica un po’ di musica internazionale, non ha bisogno di grosse presentazioni. Ex leader dei Mecano, l’Italia la conosce sopratutto per la hit “Figlio della luna”, che uscì appunto anche in italiano dopo l’enorme successo in tutta Europa in spagnolo, nel 1989. Oggi, alla soglia dei 60 anni torna con un album che si intitola – appunto – ‘Volver‘ e un singolo che la propone nientemeno che su sonorità contemporanee e attuali con un retrogusto antico.

Cifre da capogiro quelle conquistate col gruppo, ma anche da sola continua ad essere uno dei nomi più gettonati in Spagna anche grazie alla sua voce particolarissima che è il suo tratto distintivo ormai da anni. C’è da dire che ha saputo proporsi su varie sonorità, comprese quelle maggiormente pop, come quella ‘Sonrisa’ che ne segnò il ritorno dopo anni di assenza nel 2014. Non solo: per lei è tornata anche una forte carriera nei paesi latini, come ai tempi dei mecano: le sue ultime produzioni sono state lanciate in Messico e in tutto il Sudamerica, dove è stata anche giurata della versione cilena di The Voice.

Nel 2018 esperienza simile anche in Spagna dove ha sostituito Monica Naranjo sulla poltrona di coach di Operacion Triunfo. Meritano un ascolto anche gli altrettanto interessanti “Llama” e “”Antes” (e non solo), la svolta elettropop di Ana Torroja, dalle leggere venature jazz.

