“Solo”, l’eccezionale debutto di Déborah Lemoine

Un nome nuovo arriva sulla scena musicale francese. Si chiama Deborah Lemoine e questa ottima “Solo”, scritta insieme con la giovane cantautrice emergente Hoshi (della quale avevamo parlato su queste colonne) è un brano che rimanda forti sensazioni new wave. Si tratta del singolo d’esordio di questa ragazza che esce da un talent show nuovo e curiosissimo, in onda su M6, una delle reti del network che fa capo all’emittente musicale NRJ.

“Audition secréte”, è infatti un talent show che porta sul palco giovani talenti a loro completa insaputa, iscritti da amici o parenti e condotti in studio con le scuse più varie, sino poi a ritrovarsi a cantare in pubblico una canzone a loro scelta. Quello che loro non sanno è che non finisce lì, perchè in realtà li stanno ascoltando due giudici produttori della scena musicale che devono decidere se inserirli o meno nello show.

Nel caso di Déborah Lemoine è stata letteralmente scaraventata sul palco dal fidanzato e dopo il successo è stata ospitata in un concerto di Hoshi che poi ha deciso di collaborare con lei sia per questa canzone – della quale esiste anche un duetto acustico – sia per il nuovo album in preparazione

