“Le vacanze”, Joan Thiele è fortissima anche in italiano

Di Joan Thiele avevamo parlato agli esordi, oggi torniamo a farlo perchè non è solo una delle artiste più internazionali che abbiamo, per scelte musicali, ma anche perchè col nuovo singolo, dal titolo “Le vacanze”, la troviamo finalmente in italiano, dopo un avvio di carriera tutto in inglese. Nata a Desenzano del Garda, origini svizzere e colombiane, in soli tre anni è diventata uno dei nomi migliori della scena italiana

Un primo album con un ottimo riscontro di critica ed una serie di live di successo, non solo in Italia, ma in giro per l’Europa ma del resto lei è cittadina del mondo avendo vissuto fra i Caraibi ed il Regno Unito, da poco è uscito ”Tango’, il secondo lavoro, che comprende anche altri pezzi bellissimi, su tutti ‘Armenia‘. Pezzi freschi, moderni, che come lei spesso racconta, nascono in viaggio (ma attenzione, l’Armenia del titolo, è una città colombiana, non lo stato).

E un impegno forte, mai nascosto, per la difesa di certe posizioni di civiltà ed umanità come quelle dell’accoglienza e dell’integrazione, che del resto lei ha vissuto sulla sua pelle. Un disco, fra l’altro, nel quale c’è molto delle sue origini. Per esempio, in ‘Azul‘, si cimenta anche con lo spagnolo e con sonorità latine che sono parte della sua cultura. Ma l’album è davvero bellissimo e merita un ascolto completo, lo trovate a fondo post.

