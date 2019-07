Charts: Ed Sheeran piazza in testa il suo album di collaborazioni

Mentre fra i singoli continua e anzi aumenta il dominio di “Señorita”, dell’accoppiata Shawn Mendes e Camila Cabello, è uscito ed è subito schizzato in vetta in gran parte d’Europa “No. 6 collaborations project”, l’album di Ed Sheeran che mette insieme tutte le collaborazioni recenti

ALBANIA:Singoli: Nuk Po Kalojka- Yll Limani

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: So ist das Leben – Semino Rossi

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Kaum Erwarten – Wincent Weiss (Germanofono)

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran (Fiandre) /No. 6 collaborations project – Ed Sheeran (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CROAZIA- Singoli:Cesta do zna- Mia Dimsic (nazionali)/I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2019– Interpreti Vari (nazionali)/Let’s rock – Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Baba Business- Branco

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album:Les étoiles vagabondes – Nekfeu

GERMANIA –Singoli:Zombie – Capital Bra & Samra

Album: Drama-Shindy

GRAN BRETAGNA- Singoli:Beautiful people- Ed Sheeran ft Khalid

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Iliotropia-Anna Vissi

IRLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

ISRAELE: Singoli: Sttik ubn l sbur – Ben El (nazionali) /Mahmood- Soldi (internazionali)

ITALIA-Singoli: Yoshi – Machete, Dani Faiv & Tha Supreme ft Fabri Fibra

Album:Machete Mixtape 4 – Machete

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Za krokiem krok- Cleo

Album:Bravo hits Lato 2019- Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Western stars – Bruce Springsteen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Chernobilej svet – Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Maradona y Pelè- TheGiornalisti

SERBIA- Singoli: Problem- Aca Lucas & Maya Berovic (slavi)/ I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

SLOVENIA- Singoli: Nah konica Prstov – Tabu (nazionali)/The way I feel – Keane (internazionali)

SPAGNA- Singoli: Milionaria- Rosalia

Album: Tour Santa Libertad – Pablo Lopez

SVEZIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: So ist das Leben – Semino Rossi

UCRAINA- Obitsiaiu – NK

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Szárnyak nélkül- Attila

