Ecco “Su säravad silmad”, la nuova hit estiva in Estonia con Jaanus Saks

Difficilmente capita di trovarci a parlare di rapper. D’altra parte per gustare al meglio quel genere di musica bisogna conoscere bene le lingue, dato che normalmente le basi musicali hip hop sono abbastanza scarne e quindi non abbastanza godibili. Oggi però viaggiamo al Nord dove troviamo Jaanus Saks, un rapper che ha appena pubblicato un singolo poco rap, ma molto rock. Su säravad silmad (cioè, in estone i tuoi occhi luminosi) è un piacevolissimo brano anche per i non autoctoni che ha già conquistato le charts estoni ed è pronto ad aggiudicarsi il titolo di hit estiva estone. È una dichiarazione d’amore ad una ragazza che ha da poco lasciato il partner.

Guardando il video penseremmo di essere di fronte a una band. In realtà sono artisti indipendenti. Troviamo al basso Hannes Agur Vellend e alla chitarra Joosep Talumaa. L’autore, nonché il cantante è appunto Jaanus Saks, conosciuto anche come Wild Disease. È noto in patria anche per essere il fondatore dei North-Tallin, una ensemble di rapper e rockettari attiva dal 2007 e che conta all’attivo ben 4 album. Tallin, giusto per rinfrescare la memoria, è la capitale dell’Estonia. L’indicazione geografica di nord deriva dal fatto che Jaanus Saks e altri membri del gruppo sono nati a Pelgulinn, una zona residenziale nella zona appunto settentrionale della città. La carriera da solista invece parte addirittura dal 2000, quando aveva solo 14 anni.

Se siete curiosi di ascoltare qualche altro suo brano, vi consiglio Otsides sind.

Mi piace: Mi piace Caricamento...