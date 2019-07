Alla scoperta di Freya Ridings, il nuovo talento britannico

“Castles” è il nuovo singolo di uno dei talenti nascenti della scena britannica, vale a dire Freya Ridings. Ed è fortissimo come le altre cose di questa venticinquenne, emersa al mainstream attraverso una piccola etichetta indipendente (si, nel Regno Unito si riesce) e con EP registrato live all’interno di una Chiesa.

La BBC, sempre attenta ai nuovi talenti, se n’è accorta ben presto anche perchè subito dopo l’incredibile debutto – ed il singolo di lancio “Blackout” – ha cominciato a girare il Regno Unito in tour supportando fra gli altri Tears for Fears e Lewis Capaldi.

Poi arriva il singolo “Lost without you“, che arriva nella top 10 britannica e le fa guadagnare, oltrechè diversi passaggi ed ospitate nella radio della BBC anche alcune esibizioni live in alcuni programmi di punta inglesi. Sino all’album eponimo, lanciato dal singolo “You mean the world to me“.

