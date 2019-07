“Mühür”, il nuovo singolo bomba di Irmak Arıcı & Mustafa Ceceli dalla Turchia

Oggi ci addentriamo in uno Stato, la Turchia che ormai da sette anni manca all’appello dell’Eurovision Song Contest, ma ovviamente noi continuiamo a restare informati sulla produzione di quelle zone. E lo facciamo parlandovi di Mühür (cioè in turco, Sigillo) di Irmak Arıcı e Mustafa Ceceli. Si tratta di un singolo di appena due settimane, ma che ha già raggiunto le 13 milioni di visualizzazioni e risulta il più visto del momento su YouTube in Turchia. I due artisti ci ricordano molto Arash e Helena, soprattutto per il tipo di pop, molto emotivo e orientaleggiante.

Irmak Arıcı è una giovanissima artista di 21 anni che è salita alla ribalta quest’anno con Gece Gibi Gönlün (ovvero Come La Notte) con ben 60 milioni di visualizzazioni in 4 mesi. Una dolce ballad sentimentale. Per il resto la troviamo a cantare in video amatoriali sempre accompagnata da Şafak Ağun.

Mustafa Ceceli è invece un artista ben affermato in patria. 39 anni e 16 anni di carriera, conta all’attivo ben 5 album (senza contare EP e album di compilation). È noto soprattutto per aver vinto due volte i Turkey Music Awards nelle categorie di Miglior Album e Miglior Artista Uomo nel 2010 e nel 2014. La maggior parte dei suoi brani parla d’amore. Molto suggestivo Simsiyah (cioè getto), grazie al particolare strumento a corda che impreziosisce il brano.

Tornando a Mühür possiamo dire assolutamente che rappresenta molto bene il pop di quelle terre e ci dà l’idea di come continuino a mantenere i loro suoni tradizionali. A noi che non capiamo il testo rimane la sensazione di essere trasportati in un luogo molto lontano, orientale appunto e molto affascinante.

