“Stuck on you”, energia EDM dal Lussemburgo con Navajo ft Lahra

Lui si chiama Joe Flies, ma si fa chiamare Navajo, lei è Lara Menei, in arte Lahra e vengono da Lussemburgo. E se alzate il volume potrete provare una straordinaria esperienza EDM. “Stuck on you”, che segna il debutto per entrambi, è un brano di quelli da ascoltare a tutto volume, che sprizzano grande energia, nei quali l’elettropop si fonde con la EDM. Joe Flies, in realtà ha una lunga e pregressa carriera nella scena lussemburgese.

Batterista e compositore degli Angel at my talble, ha girato con loro l’Europa, ma anche gli Stati Uniti e l’Australia. Sciolta la band, è passato ad una produzione elettronica, prima scrivendo per altri e poi decidendo di tentare in prima persona, sotto lo pseudonimo di Navajo.. Immediato il successo anche su spotify per questo pezzo che davvero è capace di catturare sino in fondo l’ascoltatore e coinvolgerlo nell’ascolto. Lahra Menei, fra l’altro ha origini italiane.

