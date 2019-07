Charts: dominano Shawn Mendes & Camila Cabello, oltre ad Ed Sheeran

Prosegue il dominio nei singoli di Señorita di Shawn Mendes e Camila Cabello e del progetto di collaborazioni e duetti di Ed Sheeran fra gli album

ALBANIA:Singoli: Ideal- Rina ft Koston

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: So ist das Leben – Semino Rossi

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/An guten tagen – Johannes Oerding (Germanofono)

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran (Fiandre) /Brol- Angéle(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CROAZIA- Singoli: Volim te, volim- Nina Badric (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2019– Interpreti Vari (nazionali)/Let’s rock – Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Kiko-Gilli

ESTONIA – Singoli:I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

FINLANDIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

FRANCIA- Singoli: Old town road – Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

Album:Les étoiles vagabondes Expansion – Nekfeu

GERMANIA –Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: The great war- Sabaton

GRAN BRETAGNA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Agapo simeni- Yorgos Mazonakis

IRLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ISRAELE: Singoli: Mshe- Dee (nazionali) / Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

ITALIA-Singoli:Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Machete Mixtape 4 – Machete

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Senorita – Shawn Mendes, Camila Cabelo

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Trofea – Dawid Podsiadlo

Album:Hospodi- Batushka

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Western stars – Bruce Springsteen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Poem- The Motans ft Irina Rimes (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Maradona y Pelè- TheGiornalisti

SERBIA- Singoli: Salji Broj – Mc Stojan (slavi)/ Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Mama- Anabel (nazionali)/ Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

SPAGNA- Singoli: Callaita – Bad Bunny & Tainy

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SVEZIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:The great war- Sabaton

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

UCRAINA: Dym- Vremya I steklo

UNGHERIA: Singoli:Bad guy – Billie Eilish

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

