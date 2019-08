Alla scoperta di Gezza, la nuova giovanissima proposta elettropop europea

Piccolo paese ma grandi talenti. Il Lussemburgo sforna artisti giovanissimi di grande livello. L’ultima in ordine di tempo ha origini italiane: si chiama Sophie Rolandi, ha 20 anni e si fa chiamare Gezza. “Fall in love” è il suo singolo di lancio, che lei si è regalata due anni fa, all’esatto compimento dei 18 anni. Il singolo nasce con la collaborazione del connazionale Navajo, del quale abbiamo parlato qualche giorno fa.

Sonorità pop raffinate che risentono delle tante influenze musicali che dice di avere, da Bon Iver, a Daughter fino a Bilderbuch. Lanciata come molti oggi da youtube, dove la giovane cantautrice ha cominciato a caricare varie cover, in breve tempo ha trovato gli spazi per farsi conoscere in tutto il nord Europa. Oltre 150.000 ascolti su spotify l’hanno definitivamente lanciata e da allora è un crescendo, come testimonia anche il singolo seguente “Shoes off”.

E anche stavolta ha scelto una data particolare per pubblicarlo, quello della festa nazionale del suo Paese, il Lussemburgo. Tenetela d’occhio, perchè ne risentiremo parlare.

