Ecco “Mne tak korosho”, il nuovo singolo estivo di Mary Kraimbrery

Мне tак хорошо (“Mne tak korosho”, cioè “Mi sento così bene”) è sicuramente uno dei più interessanti (se non il più interessante) singoli estivi pop che l’Ucraina ci offre in questo momento. Di Mary Kraimbrery ne avevamo già parlato in un articolo precedente, e ovviamente non era un caso perché l’artista continua a sfornare dei brani molto belli.

Da quando l’abbiamo lasciata ha realizzato due singoli. Uno con KARTASHOW, un rapper russo suo coetaneo abbastanza affermato in patria, Золоtо (“Zoloto”, cioè “Oro”). Si tratta di una sdolcinata dichiarazione d’amore dove l’amata definisce “oro” l’amato perché non ne può fare a meno.

Arrivando al singolo di oggi, Мне tак хорошо, possiamo godere dei suoni a tratti sofisticati e ricercati e del video che presenta l’originalità di avere al suo interno altri video. Molto belle le profonde back voices. Il tema poi è sempre quello amoroso. Qui Mary Kraimbrery immagina di cantare una canzone (ipoteticamente al suo amato) e di “sentirsi così bene” per questo.

