Alla scoperta di Caroline Kreutzberger, che canta in quattro lingue

Canta in quattro lingue (tedesco, inglese, francese e italiano) e adesso si prepara a sbarcare sul nostro proscenio musicale. E’ molto raro sentire un artista non italiano cantare nella nostra lingua e farlo bene, soprattutto con un testo che per quanto semplice, quasi elementare, si sforzi di non essere solo un’accozzaglia di frasi. Soprattutto, perchè scritto di suo pugno da chi lo interpreta. Caroline Kreutzberger accetta la sfida ed esce con ‘I colori della vita’ che accompagnano un album interamente in italiano, in uscita nei mesi autunnali.

Austriaca, la Kreutzberger è reduce dalla partecipazione a ben due talent show, The Voice of Germany, dove ha raggiunto il terzo posto e Das Supertalent, versione germanofona di Got Talent, su RTL, durante il quale ha reinterpretato con successo la canzone “Pour Que Tu M’aimes Encore” di Celine Dion. Esperienze non recentissime, a dire il vero ma che le hanno comunque consentito di aprire diverse porte nel panorama musicale.

“Up & Down”, uno dei suoi singoli in alta rotazione è stato fra l’altro il primo video austriaco girato esclusivamente con un iPhone. Diverse belle cose, a dire il vero, nella sua produzione: “Einfach los” era contenuto nel primo album “Bis zum horizont” ed è fortissimo. Ma merita un ascolto anche “Let’s get together”. Ora è in uscita, come detto “Vita & Vibes”, che oltre al singolo qui sotto conterrà anche “Solo con te”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...