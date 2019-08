“Za krokiem krok”, il nuovo singolo della polacca Cleo

Il pubblico europeo l’ha conosciuta nel 2014, perchè era la voce di quell’indimenticabile progetto portato in concorso dalla Polonia all’Eurovision, che la vedeva insieme al dj Donatan, ma circondata da una serie di vocalist e figuranti molto procaci. Ma già prima di ‘My slowanie”, Cleo, al secolo Joanna Klepko era un nome pesante della musica polacca. Due album disco di platino, un disco di diamante e sei di platino fra i singoli, quasi 1 milione di copie vendute.

Torna adesso in auge con ‘Za krokiem krok”, che è subito schizzata in testa alla classifica anche grazie al suo sapore retrò, pronto ad accompagnare il nuovo album, attualmente in lavorazione. Una carriera in grande ascesa per la trentaseienne polacca, dal 2018 anche coach nella versione polacca di The Voice kids. Merita un ascolto anche la recente “Wrra”.

