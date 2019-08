Ecco “Dynamite”, il nuovo singolo degli Westlife

Pochi mesi fa avevamo celebrato il loro grande ritorno sulle scene musicali, sette anni dopo aver annunciato l’addio. Ora riparliamo degli Westlife, perchè l’album Spectrum è alle porte – ma è stato posticipato a Novembre – ed è uscito un altro interessantissimo singolo, “Dynamite“.

La ormai ex boyband irlandese, passate varie esperienze soliste dei singoli – unica fortunata quella di Brian Mc Fadden, che infatti non fa più parte del gruppo – fra le quali spicca la non esattamente brillantissima partecipazione di Nucky Byrne all’Eurovision Song Contest 2016. Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily e Shane Filan sono tornati a scrivere ed incidere canzoni e mandare in estasi il pubblico femminile.

Si tratta del terzo singolo uscito, dopo Better Love, di cui aveamo parlato ed Hello my love. Le sonorità sono ancora quelle anni 90 che hanno reso celebre una band capace di vendere 25 milioni di dischi dal 1999 ad oggi ed in parte il team autoriale è quello dei loro maggiori successi. E nel frattempo, il gruppo si sta godendo una tournée appena cominciata in giro per il mondo, principalmente l’Asia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...