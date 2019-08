“Love you better”, Gromee torna con un singolo dal sapore d’estate

Amici che siete all’ascolto, alzate le casse a manetta. Perchè ascoltando “Love you better”, il nuovo singolo di Gromee, non riuscirete a stare fermi e non cantare a squarciagola il ritornello dopo due secondi. Il dj e producer più famoso di Polonia è tornato. Anzi, a dirla tutta, non se n”è mai andato perchè “Chapter one”, l’album d’esordio, uscito nel 2018 e che raccoglieva dieci anni di singoli di successo, ha vinto il disco d’oro.

Il tentativo di lancio a livello europeo per lui purtroppo è fallito, perchè la partecipazione all’Eurovision, sempre nel 2018, con la voce dello svedese Lukas Meijer è franata in semifinale nonostante un ottimo pezzo proprio per la pessima prova vocale del vocalist. Ma in tutta l’Europa dell’est è sempre un personaggio di spicco (“Light me up”, il brano eurovisivo fu comunque primo in patria) e per lui parlano i numeri, sei dischi di platino e due d’oro.

In questo singolo la vocalist donna non è accreditata, ma anche altri singoli sono interessanti: per esempio “One last time” col norvegese Jasper Janset e “Gora ty” con la Golec Orchesta e Bedoes.

