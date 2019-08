Charts: Shawn Mendes e Camila Cabello sempre più protagonisti

Prosegue la marcia di “Señorita”, il nuovo singolo di Shawn Mendes, in collaborazione con la ex Fitch Harmony Camila Cabello

ALBANIA:Singoli: Dream girl- Butrint Imeri & Nemo

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Fur immer- Seiler und speer

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Kaum Erwarten-Wincent Weiss (Germanofono)

Album: Rewind, Replay, Rebound- Volbeat (Fiandre) /Brol- Angéle(Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli: I don’t care -Ed Sheeran & Justin Bieber

CROAZIA- Singoli: Volim te, volim- Nina Badric (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2019– Interpreti Vari (nazionali)/No. 6 collaborations project – Ed Sheeran (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Kiko-Gilli

ESTONIA – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

FINLANDIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

FRANCIA- Singoli: Loco contigo- DJ Snake, J Balvin ft Tyga

Album:Les étoiles vagabondes Expansion – Nekfeu

GERMANIA –Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Rewind, Replay, Rebound- Volbeat

GRAN BRETAGNA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Fever dream- Of Monsters and Men

ISRAELE: Singoli: Hu- Shir (nazionali) / Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

ITALIA-Singoli:Una volta ancora – Fred De Palma & Ana Mena

Album:Machete Mixtape 4 – Machete

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Trofea – Dawid Podsiadlo

Album:Moj Empik, Moja Muzyka, Muzika Polska vol.5 – Interpreti Vari

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Western stars – Bruce Springsteen

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ROMANIA- Singoli: Salcamii- Spike (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Maradona y Pelè- TheGiornalisti

SERBIA- Singoli: Salji Broj – Mc Stojan (slavi)/ Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Mama- Anabel (nazionali)/ Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

SPAGNA- Singoli: China -Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna

Album: BTS World (Colonna sonora originale)- BTS

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey – Tones and I

Album:Forsta klass- Einar

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Babylon – Amigos

UCRAINA: Dym- Vremya I steklo

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Onnantól – eddig – Road

