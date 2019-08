Alla scoperta di Mennel Ibtissem, artista di origini turco-siriane che incanta la Francia

Forse non a tutti sarà nuovo questo nome, Mennel Ibtissem. Sì, perché durante l’edizione francese di The Voice francese del 2018 aveva catturato l’attenzione anche delle testate giornalistiche italiane con un fatto abbastanza insolito. Dopo essersi esibita con una versione particolare, in arabo e in inglese, di Hallelujah di Leonard Cohen e aver letteralmente incantato i telespettatori e la giuria, i fan del programma hanno ripescato dei suoi vecchi tweet scritti in occasione dell’attentato di Nizza del 2016 per attaccarla. Per farla breve, Mennel Ibtissem, artista di 22 anni di cittadinanza francese e di religione islamica per via delle sue origini turco-siriane da parte di padre, sosteneva che il vero terrorista fosse il governo francese. Dichiarazioni che l’hanno fatta entrare in un polverone di odio razziale costringendola a ritirarsi dal programma, ma non a stoppare la sua carriera musicale.

Ecco dunque che la ritroviamo quest’anno con la pubblicazione del suo primo album, Ma Voie, cioè A Modo Mio, un EP di 7 brani. L’estratto di maggior successo è Ça Va, un brano dal messaggio molto forte. Trascorro il mio tempo fingendo, vedi / Passo il mio tempo a dire che va sono parole che risuonano nelle orecchie dell’ascoltatore. Nel video, Mennel fa un ritorno a Besançon, sua città natale dove suona il piano in penombra e trova la luce mentre cammina lungo il fiume Doubs. In generale fa impressione la bellezza orientale della cantante che si coniuga benissimo con una voce cristallina.

Ancora più bello, a mio avviso, il brano Je Pars Mais Je T’aime, cioè Me Ne Vado, Ma Ti Amo. Una triste ballata francese accompagnata dal pianoforte dove rievoca la sua disavventura a The Voice: In piena giovinezza, il mio sogno si è capovolto / Le loro voci si alzano come un battito (…) Il mio silenzio non poteva bastare, mi ritiro, non posso più. È la scelta giusta? / La storia mi dirà.

Giusto di due giorni fa poi è la pubblicazione di un nuovo singolo Aujourd’hui je m’en vais, cioè Oggi Me Ne Vado, brano indubbiamente più allegro nelle sonorità dedicato a tutti coloro che stanno per iniziare una nuova avventura nella vita.

