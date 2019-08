“Tonight” (e altre canzoni): l’incredibile ascesa di Alice Chater

Il nome nuovo ed emergente della musica pop europea si chiama Alice Chater. Emersa con prepotenza nell’ultimo anno e mezzo, è stata la BBC a lanciarla, inserendo alcune sue produzioni nella playlist di BBC Sounds e il suo singolo “Girls X Boys” nella sezione Best New Pop. Sono arrivate le ospitate in radio e in tv, l’endorsemenet pubblico di Will I Am, dei Black Eyed Peas e coach di X Factor UK e un tour a supporto del dj MNEK, vincitore di un Grammy Award.

“Tonight” è il suo ultimo singolo ed è davvero fortissimo. Ma merita un ascolto anche ‘Heartbreak hotel”. Il suo tour personale in giro per il Regno Unito, ma intanto la sua immagine dirompente tanto quanto la sua musica si sta facendo largo. Freschissime le collaborazioni con Professor Green, col dj olandese Martin Garrix ed una apparizione in un video delle Little Mix. Un’ascesa straordinaria per questa ragazza del Kent cresciuta ascoltando Celine Dion, Mariah Carey, Whitney Houston, Christina Aguilera, Pussycat Dolls, Britney Spears ma che oggi si sente più influenzata da Katy Perry.

Cantautrice, 24 anni, ci sono già diversi pezzi in rete che faranno parte del primo album in uscita probabilmente entro fine anno. Vi rimandiamo anche ad “Hourglass”. Segnatevi questo nome e questo volto, perchè ne risentiremo parlare presto a grossi livelli.

