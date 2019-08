“Ferragosto” di Samuele Bersani è l’augurio di Euromusica per il giorno di festa

E’ giunto dunque il 15 agosto, giornata di relax e di stacco dalle attività quotidiane e noi come consuetudine, scegliamo di condividerlo in musica Vi proponiamo l’originale visione del Ferragosto di Samuele Bersani, che il cantatore romagnolo incise nel 2009 all’interno dell’album Manifesto Abusivo.

Un ritratto sicuramente particolare e fuori dagli schemi, di chi il Ferragosto è costretto a viverlo in città (ma nel caso di Bersani è Rimini, quindi sempre sul mare) che confermava la grande capacità di cantastorie moderno di Bersani. Ovviamente a tutti voi che ci state leggendo l’augurio di vivere questa giornata nel pieno riposo. Che siate al mare, in città o in qualunque altro posto, l’augurio di buone vacanze e buon ferragosto. Noi non ci fermiamo, siamo sempre qui a tenervi compagnia.

