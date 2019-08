“‘Like the way I do”, il nuovo dei Cascada ci riporta in pieno negli anni ’90

Bentornati negli anni 90 col nuovo singolo dei Cascada. La conturbante frontwoman Nathalie Horner e i suoi due sodali Yanou e DJ Manian sfornano ‘Like the way I do’, un brano che ricalca le sonorità classiche del progetto eurodance tedesco, che nonostante un periodo di appannamento sul fronte delle vendite dopo un decennio che ha portato 30 milioni di dischi, continua a girare il mondo ininterrottamente, portando la sua musica sulle dancefloors più importanti.

In questi anni il trio non si è mai fermato: nel 2018 aveva inciso ‘Back for Good’, oggettivamente meno forte ma che vedeva due collaborazioni di spicco, quella dei due dj olandesi Hardwell e Maurice West, sicuramente un EDM più classico, più da discoteca e meno commerciale. Non particolarmente memorabile, nonostante un ottimo pezzo, la loro partecipazione all’Eurovision Song Contest 2013, dove ‘Glorious’ chiuse ventunesima soprattutto per colpa di una performance live non brillante.

La loro cosa migliore resta senz’altro ‘Evacuate the dancefloor’, due dischi di platino e tre d’oro, oltre alla top 4 in mezza Europa nel 2009. Noi ne avevamo parlato agli albori di questo blog (come potete notare cliccando anche dal template…), ma a livello discografico il maggior successo è il loro remix di ‘Everytime we touch” di Maggie Reilly. Ma loro sono spesso stati nostri ospiti, con pieno merito. A 15 anni dall’esordio, è sempre un bell’ascoltare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...