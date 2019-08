“Out of touch” (e non solo): dalla Slovacchia il talento pop di Zea

Ballerina professionista, bellissima, da cinque anni è entrata con successo anche sul fronte musicale. Zea all’anagrafe si chiama Alžbeta Ferencova e prosegue la carriera su due binari, quello con la band al femminole delle Forsomeone, che ha lanciato insieme a due fra le sue migliori amiche e l’esperienza solista. “Out of touch” è il suo secondo singolo ma l’anno scorso era uscito anche “This is love“, il suo debutto ufficiale, ancora più forte.

Dalla natìa Slovacchia oggi si è trasferita a Praga, dove vive e lavora, dividendosi fra la musica e l’attività di modella, anche per alcune pubblicità. Musicalmente, pare avere le idee chiare. Quando le si chiedono le ispirazioni, lei parla di ‘gente che fa buona musica’ e mette in fila i nomi: Lauryn Hill, Selah Sue, Stromae, John Legend, Alicia Keys. Ed in effetti il suo sound è molto europeo ed internazionale.

Laureata in pedagogia, figlia di insegnanti, ha preferito la via dello spettacolo e adesso è lanciatissima, anche se non dimentica gli esordi: “Ho lavorato nelle scuole con i bambini, li adoro – dice – soprattutto ho lavorato con quelli che avevano bisogni speciali, è stato bello, mi hanno dato tanto. Tuttavia, ho dovuto scegliere cosa avrei fatto al meglio. Quindi ho scelto l’arte, ma so che in futuro tornerò a lavorare con i bambini”

