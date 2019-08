I Kazka tornano con un brano dal sapore estivo, “Pisnya Smilyvykh Divchat”

Difficilmente non li avete già sentiti, i Kazka infatti sono probabilmente uno dei gruppi musicali più famosi dell’est Europa come vi avevamo già detto in un articolo precedente. Ripercorro quindi velocemente le tappe della loro storia. Fanno capolino nel mondo della musica nel 2017 partecipando a X Factor ucraino dove però vengono eliminati al quinto live classificandosi settimi.

Quanto basta però per firmare un contratto con Mamamusic che permette loro di realizzare il primo (e finora ultimo) album chiamato Karma, dove è contentuta Dyva (cioè diva), il brano che hanno presentato a Vidbir 2018, selezione ufficiale dell’Eurovision. Quella è anche l’occasione in cui il duo si trasforma in un trio. Non riescono a vincere l’evento, ma è preludio di enorme successo. Stiamo parlando di Plakala (ovvero Pianto), un brano che come vi avevamo spiegato, aveva raggiunto la vetta di moltissime classifiche dell’est Europa.

Nel frattempo i Kazka hanno riprovato a partecipare all’Eurovision proprio quest’anno tentando la fortuna nella sciagurata edizione 2019 di Vidbir con Apart. Sciagurata perché, come ricorderete, Maruv, la vincitrice del programma, fu di fatto costretta a non firmare il contratto troppo restrittivo della TV di Stato. Davano fastidio infatti i buoni rapporti che Maruv aveva con la Russia.

Da lì poi, a cascata tutti gli altri concorrenti, tra cui anche i Kazka appunto, cui fu loro proposta la possibilità di rappresentare l’Ucraina all’Eurovision, rifiutarono disgustati della situazione. Apart si era piazzato terzo. È uno dei loro tipici brani in cui i suoni tradizionali vengono mischiati con quelli contemporanei creando un effetto suggestivo. Peccato però che la qualità della performance vocale offerta da Oleksandra Zaritska, la voce del gruppo, non è stata molto all’altezza.

Di due mesi fa invece la pubblicazione Pisnya Smilyvykh Divchat (ovvero Canzone delle Ragazze Coraggiose). Il brano ha ricevuto un insolito blocco da parte di YouTube di due settimane per questioni di originalità. Nonostante ciò, il successo è arrivato e ha raggiunto le 4 milioni di views. Rispetto ai pezzi che siamo abituati ad ascoltare, questo ha sonorità molto estive senza disdegnare i suoni folk caratteristici. Nell’insieme potremmo dire che si tratta di un inno alla forza della femminilità, tema a loro molto caro.

