“C’est beau, c’è est toi”, in arrivo l’esordio da solista di Philippine

E’ il nome nuovo del pop francese e sta rapidamente scalando le posizioni nelle radio. Si chiama Philippine, ha 23 anni, arriva da Le Havre ed è uscita dalla quinta edizione di The Voice of France, capitanata da Florent Pagny “C’est beau, c’è est toi” è una power ballad potente e radiofonica, che ne segna l’ottimo esordio da solista. Un bell’ingresso nella discografia per questa giovanissima completamente autodidatta che a 13 anni ha imparato da sola a suonare la chitarra e poi a fare musica.

Il suo esordio assoluto dopo il talent show è arrivato però con un bel pezzo bilingue, in coppia con il cantautore irlandese Gavin James, col brano “Always”, anche lui esploso in questi ultimi anni ma già vincitore di un importante premio “Irish Song of the Year”, al Choice Prize.

A breve è in arrivo anche un nuovo singolo con un altro ex partecipante di The Voice, Théo (che però non aveva superato le blind auditions), “Salut les amoureux”: con lui aveva già inciso “Pour la fin du monde”, che faceva parte di un album che avevano inciso insieme, dal titolo “Vinyle”.

