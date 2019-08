Jesse Markin, l’anima urban della Finlandia viene dall’Africa

Nato in Liberia, trasferito da bambino in Finlandia, Jesse Markin è uno dei nomi di maggior interesse della nuova scena musicale europea. Nato come rapper, anche per via del fatto di essere cresciuto nelle zone rurali ed interne del Paese Scandinavo, è gradualmente evoluto in un pop sofisticato di alto spessore, come testimonia “Treat“, che potete sentire qui sotto.

Rivelazione del 2018, in ogni pezzo si è confermato: “Jericho“, uno dei singoli che anticipa l’album d’esordio è una powerballad intensa, che lui ben colora con la sua voce scura e avvolgente. In realtà si tratta dell’esordio come cantautore e come solista perchè sotto lo pseudonimo di Thelo Ekow ha inciso tre album durante la sua lunghissima militanza (12 anni) con la crew rap liberiana – a sempre di base in Finlandia- The Megaphone State.

Ora invece si propone a quell’Europa che lo ha cresciuto in una veste nuovissima. Merita un ascolto anche “Blood“, il suo primissimo singolo, uscito insieme a “Will shoot”. Tenete d’occhio questo nome sulla scena urban, perchè ne risentiremo parlare. Nel frattempo, si sta esibendo in alcuni dei circuiti più importanti d’Europa ed è in tour in tutta la Finlandia.

