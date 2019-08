Charts: prosegue la marcia di Shawn Mendes e Camila Cabello

“Señorita”, il singolo che mette insieme Shawn Mendes e l’ex Fith Harmony Camila Cabello prosegue la sua stagione d’oro, consolidando il primato in quasi tutta Europa

ALBANIA:Singoli: Bye Bye -Tayna & Dafina Zeqiri

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: MegaGeil im Juzi Style- Die Junger zillertaler

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Laura’s song – Milow(Germanofono)

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish (Fiandre) /Brol- Angèle (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: Sva blaga ovog svijeta. Mia Dimšić & Marko Tolja (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album: Festival Zabavne Glazbe Split 2019 – Interpreti Vari (nazionali)/Let’s rock- Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Kiko-Gilli

ESTONIA – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

FINLANDIA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli: Ma Belle- Moah La Squale

Album:Les étoiles vagabondes Expansion – Nekfeu

GERMANIA –Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: The last dance Farewell concerti film- Runrig

GRAN BRETAGNA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

ISLANDA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Regnbogans stræti- Bubbi

ISRAELE: Singoli: Hu- Shir (nazionali) / Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

ITALIA-Singoli:Una volta ancora – Fred De Palma & Ana Mena

Album:Machete Mixtape 4 – Machete

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

PAESI BASSI- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

POLONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Pocztowka z wwa Lato 19- Taco Hemingway

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: We are not your kind – Slipknot

REPUBBLICA CECA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Černobílej svět- Viktor Sheen

ROMANIA- Singoli: Salcamii- Spike (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

SERBIA- Singoli: -Deveti krug – Luna Djo(slavi)/ Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Kod so Oni? – Kevin Koradin & Dare Kauric (nazionali)/ Beautiful life – Ed Sheeran & Khalid(internazionali)

SPAGNA- Singoli: China -Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna

Album: We are not your kind – Slipknot

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey – Tones and I

Album:Forsta klass – Einar

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Büetzer Buebe – Göla /Trauffer

UCRAINA: Dym- Vremya I steklo

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

