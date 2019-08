Eliza G, da The Voice of Italy alla vittoria del Cerbul de Aur

Elisa Gaiotto, in arte Eliza G ha vinto l’edizione 2018, del Cerbul de Aur, il Cervo d’oro, prestigioso concorso internazionale che si svolge a Brasov in Romania. Il pubblico italiano si ricorderà di lei perchè è stata presente nell’ultima edizione di The Voice of Italy, arrivando sino in semifinale, dove ha lanciato il suo primo singolo in italiano, ‘Altro che favole’. Una manifestazione, il Cerbul de Aur, che prevede due brani per gli artisti in concorso, uno libero ed uno obbligatoriamente in lingua rumena, solitamente una cover. Nel caso di Eliza G, ‘Creioane colorate’ di Feli. Il brano in lingua a scelta era invece il suo singolo in italiano

A decretare la sua vittoria una giuria internazionale con diversi nomi ben noti anche al pubblico eurovisivo. Fra questi Viktor Laszlo, la cantante belga conduttrice dell’edizione 1987 dell’Eurovision a Bruxelles ed Erminio Sinni, il cantautore toscano finalista in Romania. Con loro Loredana Groza, nome importante del pop rumeno, il cantante Ricky Daniel e il compositore e produttore Vasile Sirli. Fra gli ospiti, Ronan Keating, leader dei Boyzone e conduttore dell’edizione 1997 dell’Eurovision ed Emeli Sandè

Eliza G ha fra l’altro preceduto Sara De Blue, già finalista in Austria per l’Eurovision e Ralf Eilands, all’Eurovision con i PeR. Ma in gara c’erano altri nomi ben noti al pubblico eurovisivo: la georgiana Tamara Gachechiladze, l’autraliano Alfie Arcuri, grande sconfitto delle selezioni australiane, Anna Odobescu, fresca rappresentante moldava, oltre ad un’altra italiana, Veronica Liberati, fresca di secondo posto a All Together Now e già protagonista a Ti lascio una canzone. Quest’ultima ha eseguito, per le canzoni in rumeno, “Buena sera iubite” di Loredana Groza e per il brano in lingua a scelta ‘Dont’ let the sun go down on me” di Elton John e George Micheal.

Eliza G è la terza italiana a vincere il concorso dopo Linda Valori nel 2005 e Antonino Spadaccino nel 2009. Il concorso è tornato l’anno scorso dopo quasi 10 anni di assenza.

