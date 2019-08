“Jaloux” e “Fais beleck”, i due nuovi singoli di Bilal Hassani

Dopo l’Eurovision Song Contest, la carriera musicale è decollata per Bilal Hassani. Questo ragazzo franco-marocchino, del quale eravamo stati fra i primi a parlare, mentre ancora erano in corso le selezioni nazionali francesi, è in breve tempo diventato uno dei personaggi del pop europeo. Non solo perchè le sue canzoni sono fresche e radiofoniche, ma anche perchè la sua immagine androgina ha contribuito a spingerlo ulteriormente.

“Jaloux“, il singolo numero due dell’album ‘Kingdom’, dopo quello eurovisivo ‘Roi”, conferma però che Bilal Hassani funziona al di là dell’aspetto. E se è vero che i due brani – prodotti come tutto l’album dai Madame Monsieur – non ha avuto il boom di vendite attese, è altrettanto vero che il battage radiofonico è stato piuttosto importante e i suoi live continuano ad avere enorme successo. Dalla sua ha infatti anche una buona presenza scenica, con la quale compensa una resa vocale che – come nel caso della partecipazione eurovisiva – non sempre è perfetta.

Di recente è uscito anche un altro interessante singolo “Fais beleck”, un elettropop ancora più interessante. Faire beleck è una espressione gergale francese che potremmo tradurre in italiano con Fai attenzione ed il testo è la declinazione in salsa LGBT di una storia d’amore complessa, dove una delle due parti si nasconde.

Mi piace: Mi piace Caricamento...