Airplay e download: poker di primati per Ed Sheeran e Justin Bieber

Dominio assoluto per “I don’t care”, il singolo di Ed Sheeran e Justin Bieber che è in testa in tutte e quattro le charts

I 10 SINGOLI PIU’ SUONATI IN EUROPA

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

2. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

3. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

4. Senorita – Shwn Mendes & Camila Cabello

5. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

6. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

7. Bad guy – Billie Eilish

8. Old town road – Lil Nas X

9. Con calma – Daddy Yankee ft Snow

10. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ SUONATI

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber (GBR)

2. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

3. Beautiful People- Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

4. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

5. Higher Love- Kygo & Whitney Houston (NOR)

6. Loco Contigo- J Snake & J Balvin (FRA)

7. Don’t call me up- Mabel (GBR)

8. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

9. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

10. All This Love- Robin Schulz ft Harloe (GER)

I 10 SINGOLI PIU’ VENDUTI IN EUROPA

1. Senorita – Shawn Mendes & Camila Cabello

2. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

3. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

4. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

5. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

6. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

7. Old town road- Lil Nas X ft Billy Ray Cyrus

8. Don’t call me up- Mabel (GBR)

9. Calma- Pedro Capò

10. Bad guy – Billie Eilish

I 10 SINGOLI EUROPEI PIU’ VENDUTI

1. I don’t care – Ed Sheeran & Justin Bieber(GBR)

2. Someone you loved – Lewis Capaldi (GBR)

3. Beautiful People – Ed Sheeran ft Khalid (GBR)

4. Piece Of Your Heart – Meduza ft Goodboys (ITA/GBR)

5. Loco contigo- DJ Snake & J Balvin (FRA)

6. Don’t call me up- Mabel (GBR)

7. Higher love- Kygo ft Whitney Houston (NOR)

8. How do you sleep – Sam Smith (GBR)

9. Sos- Avicii ft Aloe Blacc (SWE)

10. Narcotic- Younotus & Janieck Devy & Senex (GER/NED)

