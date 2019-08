“Lonely night”, torna il pop intriso di EDM della finlandese Alma

Ricerca per:

Questo ultimo brano insieme a quello proposto oggi faranno certamente parte del secondo album, attualmente in lavorazione.

Lanciata da pop idol, è andata subito a segno con un disco di platino, arrivato grazie alla collaborazione col dj tedesco Felix Jaehn, che l’ha voluta con sè in “ Bonfire “ . Il debutto solista è stato subito fortunato, ma i successi sono continuati, con una lunga scia di collaborazioni di livello e un altro platino, il primo da solista con la fantastica Chasing highs . Riconoscimento peraltro arrivato nel Regno Unito, quindi particolarmente importante, visto che parliamo di cifre superiori alle 300.000 copie.

Con un pò di malcelato orgoglio, possiamo dire di essere stati fra i primi a parlarne, quando ancora le sue produzioni non erano così famose nonostante girassero già piuttosto forte nelle radio europee. Ora torniamo a parlare della finlandese Alma Sofia Miettinen , perchè Lonely night , appena uscito, è bellissimo e mescola il pop alla EDM. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla hit internazionale All stars del dj francese Martin Solveig, (disco d’oro) nella quale lei ha messo la voce, ma viene da tre anni ad altissimo livello.

