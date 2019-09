Michael Schulte torna con un nuovo travolgente singolo estivo, “All I Need”

Avevamo conosciuto Michael Schulte all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona, dove l’ora 29enne aveva raggiunto il quarto posto e quindi assicurato il miglior risultato tedesco dalla vittoria di Lena nel 2010. Inoltre, poco prima dell’Eurovision aveva pubblicato un album chiamato Dreamer, che è salito in Germania al numero 29 nelle classifiche degli album.

Come vi avevamo anticipato in un precedente articolo, Michael Schulte dovrà pubblicare un nuovo album il 25 ottobre 2019 dal nome Highs and Lows. Ad introdurlo sono stati tre singoli, cioè The Love You Left Behind, Back To The Start (ne avevamo parlato qui), brano veramente contemporaneo e All I Need appunto, rilasciato due settimane fa. Si tratta di una canzone pop che rimane fedele alle sue sonorità molto alla Ed Sheeran, ma sperimenta sicuramente suoni più estivi, tropicali. Il tutto è girato nei paesaggi affascinanti della Croazia.

Il tema del brano è capire che ciò di cui si ha realmente bisogno in un sogno da realizzare sono tutti i momenti che portano al suo raggiungimento.

