“Pookie”, dopo il disco di diamante in Francia Aya Nakamura sbarca in Italia (con un duetto)

Siamo stati fra i primi in Italia a parlare di Aya Nakamura, la cantante franco-maliana che in due anni ha rivoluzionato non solo l’urban francofono ma anche quello europeo. Un successo dirompente, per il suo stile innovativo e la sua immagine molto forte, che le hanno permesso di fare incetta di premi: fra singoli e due album, ha vinto 2 dischi di diamante, 9 di platino e cinque d’oro, sfiorando anche i successi agli oscar musicali nazionali.

Fra l’altro, il suo è stato un successo arrivato anche oltre confine: primo posto anche nei Paesi Bassi e in Belgio, top 1o in diversi paesi. ha sfatato un tabù che resisteva dal 1961: dopo Edith Piaf infatti nessuna artista francofona aveva raggiunto la vetta in Olanda. Uno dei successi, per la Nakamura, all’anagrafe Aya Danioko, è arrivato con il brano “Pookie“, che in Francia ha vinto il disco di diamante per gli streaming (50 milioni di ascolti) e il disco d’oro in Belgio e che ora esce anche in singolo digitale.

Un brano che fra l’altro esce anche in Italia, in due versione bilingui: una in italiano, con la partecipazione del rapper salernitano Capo Plaza e una in inglese con la presenza di Lil Pump, entrambe remixate. Si prepara dunque lo sbarco a livello internazionale. Le carte in regola per un successo ci sono tutte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...