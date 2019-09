“Az en idom”, l’ungherese Bogi Dallos ci regala ancora un pezzo d’estate

Andiamo alla riscoperta di un paese musicalmente interessantissimi, che però su queste colonne ha fatto rare incursioni, vale a dire l’Ungheria. Uno dei paesi più interessanti ma anche meno conosciuti d’Europa a livello musicale, principalmente per via del fatto che gli artisti si esibiscono quasi sempre in magiaro. Così l’unico palcoscenico internazionale è spesso l’Eurovision, dove spesso hanno proposto cose nella loro lingua e altre volte in inglese.

Chi ha tentato questa strada senza esserci riuscita è Bogi Dallos, 22 anni, che qui ritroviamo con Az en idom, brano che ci regala ancora uno scorcio di estate per le sue sonorità. Esplosa all’improvviso, da perfetta carneade, nel 2012, la sua carriera si è mossa sin qui fra singoli di buon livello e partecipazioni alla selezione nazionale eurovisiva, con un brano in testa alla classifica, il suo primo in inglese, We all, del 2013.

Contemporaneamente ha avviato anche una carriera da conduttrice televisiva e nell’ultimo anno è stata anche giudice della versione magiara di X Factor.

