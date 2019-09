Esce “Umanamente”, l’esordio di Madalina, rumena di stanza a Nepi

Nome nuovo sulla scena musicale italiana, un bel simbolo della nuova Italia. Iulia Madalina Greco classe 1993, è infatti nata a Galati in Romania ma vive da sempre in Italia, prima a Frosinone e poi a Nepi in provincia di Viterbo, insieme alla famiglia. Il canto nella sua vita – Madalina Manole è anche il nome della cantante preferita della madre – che poi ha avuto modo di perfezionare a Roma. Esce ora il suo singolo d’esordio, da lei scritto e composto, dal titolo “Umanamente“, per la Honiro Music, l’etichetta che ha lanciato Ultimo.

La giovane italo-rumena è stata fra i vincitori di un casting per nuovi talenti indetto dall’etichetta, a cui ha preso parte dopo essersi messa in evidenza in diversi festival nella Tuscia ed in giro per il Lazio. Il singolo, come lei stessa spiega, è un atto d’amore per la madre Gina, che l’ha aiutata a superare i momenti difficili di una adolescenza macchiata anche da episodi di razzismo per le sue origini e nasce proprio da un episodio di questo tipo:

Durante gli anni delle superiori, ci fu un bando per un concorso europeo collegato al razzismo e come immagine dimostrativa della locandina, c’era la rappresentazione di un embrione ! Mi iscrissi e, la mia insegnante nonostante provasse astio nei miei confronti – derivato dalle mie origini native – si offrì di inviare la mia poesia pur essendo stata l’unica dell’istituto ad aver esposto qualcosa ma, dopo un mese lei mi confessò di non averla mai mandata . Qualche anno dopo, decisi di utilizzare l’amarezza derivata dall’accaduto, dando vita a questo brano, partendo dalla poesia stessa e dai principi esistenziali che volevo esporre.

Il debutto della giovane artista sta già facendo il giro anche fra la comunità rumena in Italia.

