Loredana & Mozzik, il crossover del duo svizzero-kosovaro ha conquistato quattro paesi

Lei è una cantante svizzera, di origine kosovara, più popolare come influencer. Lui è un rapper molto famoso in Albania e Kosovo. Loredana Zefi e Gramoz Aliu, in arte Mozzik. Coppia nella vita e adesso anche nella musica. Da poco è uscito “Eiskalt“, che ha rispedito il duo ai vertici delle classifiche dell’airplay di lingua tedesca. Un pezzo molto radiofonico e crossover.

Personaggio controverso, Loredana Zefi, salita tempo fa anche agli onori delle cronache non musicali per una vicenda giudiziaria, ha una solidissima carriera e in Svizzera è un fenomeno da oltre 400.000 follower su Instagram, una marea per un paese così piccolo. Lui ha già collezionato diversi primi posti nell’airplay albanese, sia da solo che in coppia con la fidanzata.

Oltre a questo brano, secondo in Germania, Austria e Svizzera, infatti, hanno raggiunto identica posizione (con annesso primo posto in Albania) anche “Bonnie & Clyde” e “Romeo & Juliet”. Mozzik in solitario conta anche un recente primo posto con “Pa Pa”, in lingua albanese e prima ancora con “Xhelozia“.

Mi piace: Mi piace Caricamento...