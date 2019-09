Charts: Tones and I e Taylor Swift alla conquista dell’Europa

Prosegue la rincorsa di Taylor Swift, ma l’Europa sta facendo la conoscenza del nuovo fenomeno australiano, Tones and I, la cui Dance Monkey, sta conquistando la vetta di diversi paesi.

ALBANIA:Singoli: Zemer- Dhurata dora

Album: United States of Albania – MC Kresha& Lyrical Son

AUSTRIA: Singoli: Nummer 1 – Capital Bra & Samra

Album: MegaGeil im Juzi Style- Die Junger zillertaler

BELGIO- Singoli:Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buuren & Davina Michelle (Fiandre)/Old town road – Lil Nas X ft Billie Ray Cyrus (Vallonia)/Laura’s song – Milow(Germanofono)

Album: Fear inoculum- Tool (Fiandre) /Versus – Vitaa & Slimane (Vallonia)

BULGARIA-Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CIPRO – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

CROAZIA- Singoli: Sva blaga ovog svijeta- Mia Dimšić & Marko Tolja (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

Album:Festival Zabavne Glazbe Split 2019 Interpreti Vari (nazionali)/Let’s rock- Black Keys (internazionali)

DANIMARCA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Kiko-Gilli

ESTONIA – Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

FINLANDIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Rata/raitti- JVG

FRANCIA- Singoli: Ma Belle- Moah La Squale

Album:Sex in the city – Lorenzo

GERMANIA –Singoli:Apache 207- Roller

Album: Jetzt! – Peter Maffay

GRAN BRETAGNA- Singoli:Take me bakc to London – Ed Sheeran ft Stormzy

Album:Normal F*cking Rockwell- Lana Del Rey

GRECIA- Singoli: Caliente -Mente Fuerte, Baghdad, Hawk (nazionali) / Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(Internazionali)

Album: Ka gu ras – Sin Boy

IRLANDA- Singoli:Dance Monkey- Tones and I

Album:Lover- Taylor Swift

ISLANDA- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album:Afsakanir – Auður

ISRAELE: Singoli: Khakhl shkuf – Mergy (nazionali) / Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

ITALIA-Singoli:Una volta ancora – Fred De Palma & Ana Mena

Album:Libertà- Rocco Hunt

LETTONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LITUANIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

LUSSEMBURGO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

MALTA –Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

NORVEGIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Lover- Taylor Swift

PAESI BASSI- Singoli:Reunie – Snelle

Album:2 borden, 1 tafel- Chivv

POLONIA- Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Pocztowka z wwa Lato 19 – Taco Hemingway

PORTOGALLO- Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: We are not your kind – Slipknot

REPUBBLICA CECA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

Album: When we fall asleep, where do we go? – Billie Eilish

ROMANIA- Singoli: Strazile din Bucuresti – Florianus ft Mira (nazionali)/Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello(internazionali)

RUSSIA- Singoli: Bad guy – Billie Eilish

SAN MARINO:Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

SERBIA- Singoli: -Bye bye – Tanja Savic & Rimski (slavi)/ Beautiful people – Ed Sheeran & Khalid (internazionali)

SLOVACCHIA- Singoli: Señorita-Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: No. 6 collaborations project – Ed Sheeran

SLOVENIA- Singoli: Kod so Oni? – Kevin Koradin & Dare Kauric (nazionali)/ Beautiful life – Ed Sheeran & Khalid(internazionali)

SPAGNA- Singoli: China -Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, J Balvin, Ozuna

Album: #Eldisco – Alejandro Sanz

SVEZIA- Singoli: Dance Monkey- Tones and I

Album:Flawless- Dree Low

SVIZZERA: Singoli: Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Büetzer Buebe – Göla /Trauffer

UCRAINA: Pisnia Smilyvykh Divchat – Kazka

UNGHERIA: Singoli:Señorita- Shawn Mendes & Camila Cabello

Album: Szárnyak nélkül- Attila

Mi piace: Mi piace Caricamento...