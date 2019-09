Ecco “Bella Bella”, il nuovo singolo orientaleggiante di Luca Hänni

Avevamo incontrato Luca Hänni a maggio, quando riuscì nell’impresa di riportare la Svizzera al Grand Final dell’Eurovision dopo 5 anni e ottenendo infine un ottimo quarto posto.

La sua carriera era iniziata nel 2012 quando, all’età di 17 anni, vinse il Deutschland sucht den Superstar, la versione tedesca di Pop Idol. In effetti, è stato il primo non tedesco a vincere la vetta del popolare talent show nonché il suo vincitore più giovane.

Di lì in avanti la sua carriera è stata un continuo crescendo con la pubblicazione di ben 4 album, di cui l’ultimo risale al 2015. She Got Me poi, il brano eurovisivo, è stato un enorme successo e finora ha raccolto oltre 23 milioni di stream su Spotify e oltre 23 milioni di visualizzazioni su YouTube. Inoltre ha raggiunto il disco di Platino in madrepatria.

Dato che, come si suol dire, “squadra che vince non si cambia”, il nuovo singolo Bella Bella presenta gli stessi compositori della canzone eruovisiva: Laurell Barker, Frazer Mac, Jon Hällgren e Lukas Hällgren.

Ovviamente si sente subito il forte richiamo a She Got Me con una forte melodia pop orientaleggiante che spinge tutti a ballare. Un brano sicuramente molto estivo e che ci fa dimenticare per un attimo l’arrivo dell’autunno.

